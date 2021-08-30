Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда 01 сентября

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 9 град. С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветра нет.

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Парковый пер. 1,3,4 с 9 час до оконч

Матросова 28 с 9 до 12 часов

Дзержинского 49 с 9 до 13 часов

К.Маркса 32-6п с 9 до 14 часов

Матросова 38 с 9 до 15 часов

2 В сетях электро-

снабжения

3 В сетях горячего водоснабжения

Дзержинского 49 с 9 до 13 часов

К.Маркса 32-6п, Иртяшская 15-3п с 9 до 14 часов

Матросова 38 с 9 до 15 часов

К сведению озерчан!

В связи с ремонтными работами на теплосети до 17 часов 08 сентября закрыт для движения участок автодороги по ул. Строительная, от ул. Кирова до ул. Менделеева.

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2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 01 сентября 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9°, при прояснении местами заморозки до минус 2°, на крайнем юге плюс 7-12°, днем плюс 17-22, на юге до плюс 27°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Паводковая обстановка: В ближайшие сутки на реках ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

ОЯ: 30-31 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 сообщения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/48294/