Новые законы для россиян – изменения в сентябре 2021 года

В первый месяц осени в России вступает в силу ряд важных для граждан законов.

1 СЕНТЯБРЯ

Больничные по уходу за ребенком. Родители начнут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. При этом сумма не будет зависеть от того, где лечат ребенка: в стационаре или на дому. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

«Гаражная амнистия». Нововведение коснется более чем трех с половиной миллионов россиян. Закон позволит в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о капитальных гаражах, возведенных до 30 декабря 2004 года. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, большое количество гаражей построено давно, некоторые – еще в советское время. Ими пользуются, но юридически они никак не оформлены. «По этой причине гаражи не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», – подчеркнул Володин.

Новые требования к организаторам азартных игр. В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе при участии кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Обжалование штрафов через «Госуслуги». Через портал госуслуг или сайт суда можно будет подать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой.

Дистанционная продажа лекарств. С 1 сентября меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь дистанционную торговлю лекарствами разрешат вести несетевым аптекам, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Лесные питомники. Закреплены правила создания лесных питомников и их эксплуатации. На таких земельных и лесных участках должна быть необходимая инфраструктура. Там будут выращивать саженцы и сеянцы основных лесных древесных пород.

Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций. Благодаря тому, что вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ, они смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. То есть студенты смогут получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты. Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

10 СЕНТЯБРЯ

Полная информация от финансовых организаций. Установлена обязанность финансовых организаций предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о договоре, который физлицо хочет заключить с организацией, включая все возможные риски, связанные с этим договором.

26 СЕНТЯБРЯ

Электронный сертификат для инвалидов. С его помощью инвалиды смогут приобретать технические средства реабилитации. Использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе онлайн. Помимо этого инвалиды смогут получать технические средства или компенсацию за них при самостоятельном приобретении. Выбор способа остается за инвалидом.

27 СЕНТЯБРЯ

Выплаты по исполнительному производству. Работодатели, которые платят должнику зарплату или другие периодические платежи, теперь обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-sentyabre-2021-goda_140641.html