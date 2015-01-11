Скверу посёлка Новогорный вернут первозданный вид

Отметим, что реализация мероприятий национального проекта в регионе проходит под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
По мнению жителей Новогорного, сейчас вместе с благоустройством сквера, расположенного рядом с ДК «Энергетик», восстанавливается и связь времён. В советские годы сквер был одним из излюбленных мест отдыха. Особая его прелесть заключалась в том, что здесь назначали свидания и прогуливались парочки перед киносеансами, спектаклями и праздничными концертами, которые проходили во дворце. С апреля по октябрь здесь круглосуточно работал фонтан. Учитывая особое отношение жителей к этому месту, в ходе благоустройства подрядчик старается вернуть скверу исторический облик.
– Для того, чтобы реализовать эти масштабные амбициозные планы, мы прошли все стадии от подготовки проекта до голосования, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – И большинство жителей эту инициативу поддержали. В этот проект вложено более 18 млн рублей. Работа проводится значительная, благоустройство осуществляется на достойном уровне. В первую очередь, в этом году были заменены теплосети и водопровод для того, чтобы, выполнив благоустройство, больше к этому не возвращаться. Восстановленный фонтан будет создавать здесь праздничное настроение. Я думаю, что сквер вновь станет центром притяжения всего Новогорного.
В настоящее время выполнены самые трудоёмкие работы по ремонту сетей, обустраиваются дорожки, укладывается брусчатка. Идёт восстановление ограждения из каслинского литья именно в том виде, в котором оно было выполнено изначально. Сейчас ведется подготовка к финишной отделке. Впереди установка опор освещения. Подрядчик рассчитывает уложиться в сроки и сдать объект к концу сентября.
– Инициатива по благоустройству сквера принадлежала самим жителям. Мы также хотим, чтобы в посёлке можно было бы полноценно отдыхать. Я уверен, что здесь будут мамочки с колясками прогуливаться, и обязательно надо, чтобы здесь поблизости была детская площадка. Надеюсь, это будет центр, где новогорненцы захотят с удовольствием проводить свободное время на свежем воздухе. Это меня очень радует. Сегодня мы убедились, что строители всё делают добротно. Я думаю, что получится хорошо, а в перспективе надо обязательно обновить и здание дворца культуры «Энергетик», – поделился своим впечатлением депутат Законодательного Собрания области Михаил Похлебаев.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа