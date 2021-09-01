Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 03 сентября

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 17 град. С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 68 %

• ветер западный, северо-западный 2м/с .

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Луначарского 3, Дзержинского 35 8-п с 9 до 12 часов

Космонавтов 38 с 9 до 15 часов

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения

Луначарского 3, Дзержинского 35 8-п с 9 до 12 часов

К сведению озерчан!

В связи с ремонтными работами на теплосети до 17 часов 08 сентября закрыт для движения участок автодороги по ул. Строительная, от ул. Кирова до ул. Менделеева.

03 сентября на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 03 сентября 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 15-20°, в горах и низинах до плюс 8°, днем плюс 25-30, в горах до плюс 20°.

НЯ: местами порывы ветра до 20 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

Паводковая обстановка: В ближайшие сутки на реках ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления правительства Челябинской области № 125-П от 05.04.2021 г. пожароопасный сезон 2021 года в лесах Челябинской области установить с 10 апреля 2021г.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 сообщения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/48318/