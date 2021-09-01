3-го сентября на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
03 сентября 2021 года на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с.
Убедительная просьба к жителям округа!
Будьте предельно внимательны и осторожны!
Примите меры к предотвращению травматизма.
Воздержитесь от выхода на воду на плавсредствах.
Имейте при себе средства связи.
Просьба к автомобилистам: соблюдайте безопасный скоростной режим, дистанцию и правила движения в осложненных погодных условиях.
Напоминаем, что 31 августа 2021 года в Озерском городском округе завершен купальный сезон.