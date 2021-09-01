3-го сентября на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области информирует о том, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в сентябре 2021 года будет проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения Подробнее