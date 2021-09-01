В Озерске почтили память жертв теракта в Беслане

Утром глава округа Евгений Щербаков и волонтёры Центра культуры и досуга молодёжи «Мир» пришли к вечному огню, чтобы принять участие в «Вахте памяти» по погибшим во время теракта. Глава округа возложил к мемориалу цветы, молодые люди зажгли свечи памяти.

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата приурочена к годовщине трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года боевики захватили школу во время линейки, в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек. В этом году отмечается семнадцатая годовщина тех страшных событий, которые навсегда отпечатались в жизни сотен семей.Сегодня россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов.

– Мы вспоминаем трагичную дату. Во время торжественной линейки 1 сентября в Северной Осетии были взяты в заложники более тысячи человек, среди которых были дети, учителя и родители. Радостное событие превратилось в трагедию. Террористы удерживали их несколько дней. Мы все переживали за их судьбы.

Конечно, мы должны помнить эту дату, чтобы не допустить ни малейшей возможности к повторению подобного в нашей многонациональной стране. Поэтому надо воспитывать нравственность, духовность, терпимость к друг другу, доброту и сплочённость, – подчеркнул глава округа.

Вместе с Евгением Щербаковым память всех жертв террористических актов почтили волонтёры ЦКДМ «Мир». Молодые люди зажгли свечи памяти, почтили минутой молчания светлую память о невинных жертвах террористических актов в нашей стране и во всём мире.

– Мы могли наблюдать за этими событиями через СМИ, и нам всем было очень страшно. И сегодня также страшно столкнуться с подобной ситуацией. Мы никогда не должны забывать, каждый год надо вспоминать о детях и о взрослых, кто погиб в Беслане. В такую ситуацию может попасть любой из нас. Мы ежегодно несём вахту памяти у Вечного огня, чтобы не только мы, но и следующие поколения знали об этой страшной трагедии, – поделилась своими впечатлениями волонтёр ЦКДМ Екатерина Кишун.

– В школе у нас были уроки, посвящённые этим печальным событиям, также нам рассказывали о борьбе с терроризмом. Никто из нас, к сожалению, не застрахован от несчастья, поэтому во всех школах каждый год должны проходить такие уроки, – отметила волонтёр ЦКДМ Полина Никифорова.





























Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа