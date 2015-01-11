60-летний юбилей Заслуженный артист РФ Вохобжон Азимов встретит вместе со зрителями

18 сентября исполнится 60 лет ведущему актеру театра драмы и комедии «Наш дом», заслуженному артисту России Вохобжону Азимову. В связи со знаменательным поводом в театре пройдут двухдневные торжества.

38 лет служения в одном коллективе, 172 роли, участие во множестве проектов, самыми яркими из которых являются актерская компания «Тринтет» и актёрское трио «Трое», режиссерские работы, почти двадцать лет выращивания юных звездочек в театральном коллективе клуба «Наши Дети» при Дворце творчества детей и молодежи, счастье быть любимым мужем, папой и дедушкой.

О чем мечтал ташкентский подросток много лет назад, когда рука судьбы привела его в драматический кружок Республиканского Дворца пионеров?

- Рука оказалась вполне реальной и принадлежала моей сестре, - улыбается Вохобжон. Сама она занималась в оперной студии, а мне предложила попробовать силы в драматическом коллективе. Помню, как поразило меня самое первое занятие, когда ребята, сидя полукругом на стульях, ритмично отбивали ладонями «Миру – мир, миру мир».

Руководитель тоже была удивительная: Ольгу Карловну Фиала, которая ввела в мир искусства, считаю своей второй мамой.

Я дебютировал в спектакле, воспевающем комсомольскую романтику 20-х годов по пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» в роли Сашки.

Потом было еще много спектаклей в студии. Я был влюблен в актеров Русского театра драмы, смотрел многие постановки по нескольку раз и к окончанию 10 класса не представлял себе другого будущего, кроме того, как стать артистом. При этом я уже тогда понимал, как это трудно. Многое с самого начала не получается и это мучительный процесс, но когда получается – это счастье. Ради этих секунд счастья и стоит работать.

- Насколько нам известно, приглашение в наш театр последовало сразу после выпускного спектакля Красноярского института искусств, который вы закончили в 1983 году?

- Это было счастливое стечение обстоятельств. Театр в тот год направлялся на гастроли в Иркутск. Главный режиссер Виктор Шульман ездил по сибирским городам и выбирал выпускников. Из Красноярского института были приглашены я, Лариса Азимова и Николай Скрябин. Мы с Колей дебютировали в маленьких ролях в «Ревизоре». Там же, на гастролях началась работа над спектаклем «Чинарский манифест» Чхеидзе, где я играл Гоги.

Любопытный факт: с нами работал отец всемирно известного пианиста Дениса Мацуева. Для спектакля была очень важна музыкальная составляющая – знаменитое грузинское многоголосье. Наш музыкальный руководитель ходил по базарам, встречался с грузинами, аранжировал и тут же разучивал с нами произведения.

- Кого из режиссеров вы бы выделили как наиболее яркую личность?

- Ох ты, как трудно-то! Я назову сейчас несколько фамилий, но вслед за ними я готов назвать еще десяток. Конечно же, Виктор Владимирович Шульман, потому что он пригласил, он давал роли. Это было очень страшно, ответственно, я был зажат. Получил бесценный опыт и считаю, что мне очень повезло в начале пути попасть в руки к такому постановщику.

Очень благодарен Борису Конному за работу в спектакле «Женский стол в охотничьем зале». Екатерине Николаевне Гусевой (Шульман), с которой я увлеченно создавал очень важный для меня образ поэта Имра в редко идущем на сценах спектакле «Отравленная туника» Николая Гумилева.

Знаменательным событием на сцене нашего театра стала постановка «Мастера и Маргариты» Булгакова режиссером Михаилом Калмыковым. Мне посчастливилось сыграть в этом спектакле Иешуа Га-Ноцри и Мастера.

Работа Николая Андреевича Воложанина стала эпохой для нашего театра. Я с большой любовью вспоминаю к сожалению ушедшего из жизни мастера. За десять лет в его спектаклях мною было сыграно огромное количество главных ролей.

Очень много дала в совершенствовании актерского мастерства работа с артисткой Ниной Юрьевной Даниловой, которая поставила спектакль – эксперимент «Упражнение».

За годы работы сыграно почти 200 ролей. Больших, многие из которых составляют гордость мирового репертуара и крошечных, эпизодических. Как вы относились к каждой из них?

- Для меня это очевидно. Еще в институте я принял на веру фразу «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». В каждом образе ты должен найти ту радость, к которой будешь стремиться. Режиссер выстраивает зрительный ряд, и сцена должна быть заполнена в соответствии с его замыслом. Однажды мне пришлось играть покойника. По ходу действия умирал главный герой, которого играл Валерий Дрожжин. Гас свет, Валерий уходил, а на его месте на деревенской скамейке размещался я. Такова была необходимость действия.

- Часто зрители думают, что актерское ремесло это - успех, радость, цветы. Но пребывание на сцене может быть связано и с травмами. Рассказывают, что однажды вы пропороли ногу гвоздем и все же доиграли спектакль.

- Этот случай я помню плохо. А вот на спектакле «Когда пойдет снег» по пьесе Сергея Гальперина, где я играл главного героя, в конце первого акта я со всего размаха ударился коленкой об угол одного из станков. Боль адская, и, тем не менее, прихрамывая, я доиграл спектакль.

Многие актеры жертвуют здоровьем ради искусства в таких ситуациях. Сейчас ковидная тема диктует свои условия. Но продолжает бытовать мнение, что единственным оправданием отсутствия на спектакле может быть только смерть.

- Перейдем к теме, которая по-человечески очень трогает. 18 лет вы посвятили коллективу «Наши дети». Успехи впечатляют. Поставлено 25 спектаклей, показанных, в том числе и на сцене театра «Наш дом», все они отмечены разными наградами на областных фестивалях. Некоторые выпускники коллектива избрали творческую профессию, успешно трудятся в театрах. Работа с детьми инвалидами требует немало душевных усилий.

- Это действительно особая история работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Началось все с гранта на постановку спектакля, который выиграла общественная организация «Наши дети». У меня на первом же спектакле были хорошие помощники – родители, которые организовали общество, заинтересованные в развитии детей, Леночка Подчиненова, редкий, самобытный талант, которая не только играла на сцене, но и писала великолепные сценарии. С музыкой помог Сергей Моисеев, декорации изготовлялись под руководством главного художника театра Маргариты Колмогорцевой, помогали актеры, звукорежиссеры, осветители. Павел Иванович Случанко, директор дал добро и на сцене театра «Наш дом» в 2003 году состоялась премьера спектакля «Дикие лебеди».

Потом был небольшой банкет, на котором присутствовали родители и дети. И мальчик, один из участников спектакля как-то особенно внимательно на меня посмотрел и говорит: - А дальше? И тут меня накрыло – я понял, что если не продолжу занятия, отниму у них то счастье, которое вдруг появилось. В процессе всей дальнейшей работы моя вера в то, что это дети с неограниченными возможностями творчества, и они трудяги, только укрепилась.

- Поговорим о сокровенном. Человек, который успевает в жизни столько, сколько вы, несомненно, имеет крепкий тыл. Несколько слов о семье.

- Я бы просто не был собой, если бы не было жены, если бы не было дочерей. Думаю, происходит постоянный процесс взаимообогащения, открытий, который начался с момента рождения семьи в Красноярске, когда мы испытывали немалые трудности. Тогда у нас уже появилась Полина, а через много лет – этот подарок судьбы, над которым мы трудились – родилась Дина.

Какая-то женщина передала тогда на вахту театра конверт для новорожденного и открытку, на которой мелким почерком было написано поздравление и информация о том, что Дина, этот корень встречается в трех языках – еврейском, греческом и арабском. Дина это мудрость, сила и вера. Вот такое сочетание.

- Что для вас ваш дом и театр «Наш дом»?

- Я не идеальный член семьи, у меня есть всякие несовершенства, но отношусь я к своей семье и к тем, кто работает в театре как к близким и родным, братьям и сестрам.

- Вы счастливый человек?

- В том плане, в котором я понимаю этот вопрос – да. Нужно иметь силы любить жизнь, любить людей. Вот это и дает мне право назвать себя счастливым.

Текст: Светлана Гурина

Фото: Владимир Оськин, Владимир Чирков, архив театра "Наш дом", личный архив Вохобжона Азимова

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48340/