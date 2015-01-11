Объявление о приёме на Службу в ДПС

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан Российской Федерации на должность инспектора дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Требования к кандидатам:
служба в вооруженных силах Российской Федерации;
возраст от 18 до 40 лет;
годность по состоянию здоровья;
отсутствие уголовной ответственности;
образование не ниже среднего профессионального;
наличие водительского удостоверения не ниже категории В;
Предоставляются:
стабильная и достойная заработная плата (увеличение денежного довольствия в зависимости от выслуги лет, ежегодная индексация);
ежемесячные надбавки к денежному содержанию за особые условия службы;
ежегодный оплачиваемый отпуск;
дополнительный отпуск (за выслугу лет до 15 календарных дней),
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно по России сотруднику и одному члену семьи;
медицинское обслуживание в ведомственных медицинских организациях;
обязательное страхование жизни и здоровья;
льготный период выхода на пенсию (при наличии выслуги 20 лет) включая службу в Вооруженных силах РФ независимо от возраста;
льготная очередь в детские учреждения;
возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России;
По вопросам трудоустройства обращаться в ОГИБДД,
по адресу – пр. Ленина, 94, каб. 22, тел. 8 (35130) 4-56-73, 4-36-02