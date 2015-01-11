В Челябинской области стабильно критическая ситуация по COVID-19

В Челябинской области число зараженных коронавирусом остается на высоком уровне – за сутки заболели еще 370 человек.

По данным регионального Минздрава, с начала пандемии в области зарегистрировали 89 тыс. и 56 случаев заражений. Сейчас лечение проходят 8 270 южноуральцев. Из больниц выписали 273 пациентов. Всего 76 тыс. 588 жителей Челябинской области переболели коронавирусом.

За день от COVID-19 умерли 22 пациента. Общее число летальных исходов составило 4 156.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-stabilno-kriticheskaya-situatsiya-po-COVID-19_140883.html