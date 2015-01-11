О начале вакцинации против гриппа населения Озерского городского округа

С августа 2021 года началась подготовка к эпидемическому сезону по острым респираторных вирусным инфекциям, в том числе гриппу.

Из всех острых респираторных заболеваний грипп – одно из самых серьезных. Грипп ослабляет сопротивляемость организма к другим, вирусным и бактериальным инфекциям, и на его фоне возможны осложнения, которые могут привести к инвалидизации или смерти пациента. Грипп тяжелее всего переносят дети, пожилые, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, которые могут усугубляться.

Особенностью прошедшего эпидемического сезона гриппа и ОРВИ явилось включение в эпидемический процесс нового коронавируса (COVID-19), что обусловило длительное сохранение высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди населения. Еще одной особенностью прошедшего эпидсезона острых респираторных вирусных инфекций, было отсутствие по данным лабораторного мониторинга циркуляции вирусов гриппа на протяжении всего эпидсезона.

Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация.

За последние несколько лет отмечается увеличение уровней охвата прививками против гриппа среди населения Озёрского городского округа, что повлияло на снижение заболеваемости гриппом и позволяет избегать широкомасштабных эпидемий гриппа.

Особенностью предстоящего эпидемического сезона 2021-2022 гг. является риск подъема заболеваемости сразу трех респираторных заболеваний – коронавируса, гриппа и пневмонии. Самое опасное явление – это совмещение пандемии Covid-19 с сезонной эпидемией сезонного гриппа. Из-за ослабления иммунного ответа после перенесенной гриппозной или коронавирусной инфекции возможно более тяжелое течение данных заболеваний, появлению осложнений. Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря высокому уровню охвата иммунизацией против гриппа. Кроме того были введены ограничения, запрет массовых мероприятий, масочный режим – все это сыграло свою позитивную роль.

В августе этого года в Клиническую больницу №71 поступила партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения Озерского городского округа – 15780 доз. В состав вакцины были включены новые штаммы гриппа, против которых население не прививалось. Так, ВОЗ были заменены сразу 3 компонента (два новых штамма вирусов гриппа А, 1 штамм вируса гриппа Б) в рекомендованных вакцинах против гриппа на текущий эпидсезон 2021/2022года. Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным.

В рамках Национального календаря профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", вакцинации против гриппа подлежат:

дети с 6 месяцев,

учащиеся 1-11 классов;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

беременные женщины;

взрослые старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация против гриппа является самой надежной и мощной защитой от инфекции. Проведение ежегодных вакцинаций против гриппа значительно снижают риск заболеть, а также снижает тяжесть заболевания и риск развития осложнений.

Межрегиональное управление №71 ФМБА России призывает граждан пройти вакцинацию от гриппа как можно скорее: прививку необходимо делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальное время для проведения вакцинации сентябрь-ноябрь, но зависит от конкретной эпидемиологической ситуации: при начале активной циркуляции вирусов среди населения прививочная кампания завершается.

Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона.

Обращаем внимание, что прививка от коронавируса не может защитить от гриппа. Сейчас очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа!

Вакцинация от гриппа проводится в кабинете № 602 городской поликлиники.

Записаться на вакцинацию от гриппа можно на сайте КБ№71, по т. 4-40-90, 4-09-10, а также у администратора городской поликлиники с 08:00 до 14:00 часов.

Кроме того, сформированы выездные прививочные бригады для учреждений и организаций. Заявку на выезд прививочной бригады вы можете оставить по т. 7-63-84.

Работники ФГУП «ПО «Маяк» могут привиться от гриппа на здравпунктах предприятия, в заводской поликлинике (запись по т. 2-50-12).

Информация МРУ № 71 и Клинической больницы № 71 ФМБА России

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48353/