Побывав в Озерске однажды, захотел увидеть его вновь

В первую неделю сентября Дворец творчества по традиции открыл свои двери новому учебному году. В четверг будущих кружковцев приветствовали педагоги в многочисленных клубах по месту жительства, расположившихся в разных районах нашего города, а в пятницу, 3 сентября, ребята и их родители смогли посетить главное здание Дворца на улице Иртяшской Подробнее