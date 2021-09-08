Побывав в Озерске однажды, захотел увидеть его вновь

Первое знакомство с Озерском для Сергея Николаевича состоялось в 1970 годы. Здесь проживал и работал фронтовой товарищ его отца, которого он решил навестить. На тот момент он уже работал на телевидении, тем не менее, разрешение приехать в закрытый город получил.
Сегодня в ходе встречи с главой округа состоялся разговор о том, чем сегодня живёт Озерск.
– Мне сегодня было крайне интересно посмотреть, что изменилось за прошедшие годы в этом городе, – рассказал Сергей Николаевич. – С другой стороны, хотелось не только сравнить свои воспоминания и новые впечатления, но и познакомиться с историческими экспозициями, посвящёнными комбинату «Маяк», о которых я читал и хотел увидеть своими глазами.
Для гостя была организована экскурсия в информационный центр ФГУП «ПО «Маяк», которую провела начальник отдела коммуникаций информационного центра Надежда Жидкова. В ходе экскурсии Сергей Кононыхин также посетил Дом-музей Игоря Васильевича Курчатова. Также в Озерске он побывал на знаменитой набережной озера Иртяш в начале пр. Ленина. Посетил строящиеся здания ледовой арены «Высота» и спортивно-оздоровительного комплекса «ПО «Маяк». На память о поездке гостю вручили книги, посвящённые истории города и градообразующего предприятия.
– Я увидел, как живёт сегодня Озерск, как много было сделано для его развития и для развития атомной отрасли за последние годы в целом, – подчеркнул Сергей Кононыхин.
Поскольку судьба Сергея Николаевича неразрывно связана со спортом и фигурным катанием, Евгений Щербаков пригласил его в Озерск на открытие крытых ледовых катков, на которых будут заниматься юные и взрослые жители города.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа