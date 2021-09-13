Отопительный период в Озерском городском округе начнётся с 16 сентября

В четверг тепло начнет поступать в жилой фонд, учреждения социальной сферы, а также на предприятия. В дошкольных образовательных учреждениях отопление включено с 13 сентября.

Веской причиной для того, чтобы включить отопление в середине сентября, стало предстоящее понижение температуры воздуха.

Следует отметить, что с 16 сентября начнется подача теплоносителя в центральную магистраль. Оперативность начала теплоснабжения многоквартирных домов будет зависеть от работы управляющих компаний.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа