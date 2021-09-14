Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 16.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 16 сентября
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +6 град. С
• атмосферное давление 730 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 90 %
• ветер западный 1 м/с.
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Матросова 38 п -3,4, Гайдара 22 п-4,5, Гайдара 30, Дзержинского 35 п-18,19,20,
мкр. Заозерный, 6 корп.1 п-с1 по7 с 9 до 12 часов
2 В сетях электро-снабжения
Ермолаева 15,17, с 19 по 25, с 27 по 29 с 8-30 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения
Матросова 38 п -3,4, Гайдара 22 п-4,5, Гайдара 30, Дзержинского 35 п-18,19,20,мкр. Заозерный, 6 корп.1 п-с1 по7
пр. Победы 25 с 9 до 12 часов
Вниманию озерчан!
В связи с проведением строительных работ будет временно затруднено движение транспортных средств на ул. Строительная в районе строительства «Универсальной крытой ледовой арены».
Вниманию жителей города!
С 16 сентября начнется подача тепла в системы жилых домов, учреждений социальной сферы, а также предприятий города.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 16 сентября 2021 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, в первой половине ночи в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, в горах и низинах до плюс 1°, днем плюс 10-15°, в горах до плюс 7°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
3.2. Техногенные ЧС:
3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения.