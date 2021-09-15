Южноуральские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

До 5 декабря 2021 года включительно проводится регистрация школьников для участия в «Финатлоне для старшеклассников» — XVII Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию по ссылке, нажав на кнопку «Личный кабинет», следующим шагом необходимо пройти авторизацию. Перед регистрацией нужно ознакомиться с размещенной инструкцией.

В 2021—2022 учебном году олимпиада пройдет в два этапа:

— I этап (отборочный) — заочное тестирование с применением дистанционных образовательных технологий;

— II этап (заключительный) — финал проводится в очной форме и состоит из трех туров: творческое эссе по предложенной оргкомитетом теме, письменная работа — решение задач и кейсов, блиц-игра.

Принять участие в олимпиаде могут обучающиеся образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а также дополнительные образовательные программы в области экономики и финансов, независимо от гражданства.

Обучающиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений могут принять участие в олимпиаде только в том случае, если продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, соответствующих 8, 9, 10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы (при регистрации необходимо указать класс).

У победителей и призеров прошлого года есть возможность участвовать в финале олимпиады 2021−2022 учебного года, минуя отборочный этап. Тем не менее, регистрацию необходимо также пройти в срок до 5 декабря 2021 года.

Образовательные материалы в помощь участникам олимпиады размещены на сайте.

Организаторами Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников» выступают Общероссийская общественная организация потребителей «Союз потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Национальный институт финансовых рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»), АНО ДПО «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ), Ассоциация развития финансовой грамотности, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московская биржа, Институт экономики Российской академии наук, Национальный Фонд финансовой грамотности — «Финатлон Фонд».

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48413/