Новая профессия для молодежи

«Молодежная палата» Челябинской области продолжает прием заявок на участие в проекте «Кадры». Основной задачей проекта является подготовка будущих GR-менеджеров – специалистов по правильному взаимодействию с органами государственной власти.

В настоящее время в России представители бизнеса начинают осознавать важность новой профессии GR-менеджмент (Government Relations) для эффективного функционирования и развития компаний. GR-менеджер – это сотрудник компании, который отвечает за связи с государственными (муниципальными) органами на различных уровнях и общественными учреждениями, отстаивание интересов фирмы, проведение переговоров и деловых встреч, заключение договоров, организацию выставок и конференций, а также консультирование руководства компании по всем политическим вопросам.

В рамках проекта «Кадры» с 4 по 31 октября 2021 года обучение пройдут 200 участников: 80 человек очно и 120 - в онлайн-формате.

Молодым людям расскажут о формировании благоприятного имиджа организации, решении вопросов выхода на новый рынок (целевую аудиторию, географию) и другом. После каждого занятия участников будут ждать индивидуальные задания на развитие творческого мышления.

В результате предполагается формирование команды кадров в сфере GR-менеджмента, имеющих необходимые компетенции для работы в некоммерческих и коммерческих организациях. Лучшие по итогам обучения 80 участников пройдут стажировку в органах власти Челябинской области.

Принять участие в проекте могут все жители Челябинской области в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 24 сентября по ссылке: https://forms.gle/AnKr4dxYaSEq3gRW6.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48414/