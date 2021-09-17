Руководители муниципалитета проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы

Напомним, что в Единый день голосования 19 сентября по всей страны проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В соответствии с постановлением ЦИК РФ голосование на участках проводилось с 8:00 до 20:00 часов в течение нескольких дней подряд – 17, 18 и 19 сентября.
17 сентября в восемь часов утра в Озерском городском округе начали работу 33 участковые избирательные комиссии. Все участки были полностью готовы, оснащены технологическим оборудованием, печатной продукцией, средствами индивидуальной защиты.
Глава округа Евгений Щербаков считает выборы важным событие не только для всей страны, но и для Озерского городского округа:
– Вместе с супругой принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Важно не оставаться в стороне и выразить свою позицию. От нашего с вами выбора будет зависеть, как будут жить наши особенные города, какое внимание им будет оказано и какие программы развития будут появляться.
-Выборы депутатов в Государственную Думу - это важнейшее общественно-политическое событие в жизни нашей страны и Озерска. Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы и не только на ближайшие пять лет, но и на более далекую перспективу, - подчеркнул Сергей Гергенрейдер.
На свой избирательный участок пришел и заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков. Он проголосовал в лицее №23.
Голосование в течение нескольких дней проводилось для того, чтобы обеспечить безопасность избирателям в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, а также для того, чтобы сделать процесс голосования доступным и удобным для всех граждан. Все процедуры, связанные с избирательной документацией, взаимодействием участников избирательного процесса проводятся с использованием средств индивидуальной защиты.
Фото Александра Абросимова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа