В Челябинской области – резкое похолодание и мокрый снег

В понедельник в Челябинской области резко похолодало – в ночные часы ветер усиливался до 17 метров в секунду, отмечались заморозки и гололедно-изморозевые отложения.

Днем температура воздуха будет около восьми градусов, на юге – максимум до 11-ти, в горах столбики термометров не поднимутся выше трех градусов со знаком «плюс».

Продолжит дуть холодный северо-западный ветер, днем – порывы до 14 м/с. Будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах местами установление временного снежного покрова, слабые гололедные явления. В областном центре – слабые осадки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti--rezkoe-poholodanie-i-mokryy-sneg_141353.html