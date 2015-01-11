В Озерске в рамках XV Спартакиады «Здоровье» прошли старты по скандинавской ходьбе и легкоатлетическому кроссу

После летних каникул ветераны труда и спорта Озёрского городского округа продолжили свои спортивные состязания.
16 сентября на стадионе «Труд» прошли соревнования по северной (скандинавской) ходьбе. Эти соревнования впервые были включены в программу Спартакиады и это оправдало себя, не смотря на плохую погоду и дождь, собралось более 50 ветеранов. Судьи подстраховались инвентарём (5 пар палок) и напомнили об основных правилах ходьбы.
Призерами стали:
На дистанции 400 метров среди женщин:
Группа 45-54 года:
1 место – Егоренко Ольга (КФК Восход) – 3.02 (3мин.02сек.)
2 место – Абрамова Светлана (Восход) – 3.23
3 место - Тимакова Роза (Восход) – 3.37
Группа 55-59 лет:
1 место – Китаева Светлана (Восход) – 2.59
2 место – Медведева Инна (Комета) – 3.10
3 место Илюхина Марина (Восход) – 3.25
Группа 60-69 лет:
1 место – Савельева Елена (Восход) – 2.31
2 место – Летягина Гульниса (Восход) – 2.32
3 место – Насиеску Любовь (Знамя) – 3.15
Группа 70 и старше:
1 место – Федотова Татьяна (Энтузиаст) – 3.09
2 место Саушкина Галина (Энтузиаст) – 3.37
3 место Глазкова Нина (Электрон) - 3.39
На дистанции 800 метров среди мужчин:
Группа 50-64 года:
1 место – Исмагилов Азамат (Спутник) – 5.18
2 место – Викторов Андрей (Прометей) – 5.45
3 место – Кириенко Владимир (Авангард) – 6.14
Группа 65-69 лет:
1 место – Устинов Виктор ( Комета) – 6.00
2 место Корнеев Алексей ( Строитель) – 6.35
Группа 70-79 лет:
1 место Кальдин Михаил ( Восход) – 6.03
2 место – Замятин Владимир (Авангард) - 6.35
3 место – Лысяков Николай – (Прометей) – 7.18
Группа 80 лет и старше
1 место - Викторов Владимир (Прометей)– 8.39
2 место – Лемтюгин Василий ( Прометей) – 10.14
17 сентября также прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу. Женщины бежали дистанцию - 500 метров, мужчины 1000 метров.
Призерами среди женщин стали:
Группа 45-54 года:
1 место – Егоренко Ольга ( Восход) – 2.31 (2мин.31сек.)
2 место - Абрамова Светлана (Восход) – 2.35
3 место - Тимакова Роза (Восход) – 2.42
Группа 55-59 лет:
1 место - Сиротинина Людмила – (Молния) – 1.43
2 место - Иванова Лариса ( Восход) – 2.19
3 место– Илюхина Марина (Восход) - 2.33
Группа 60-69 лет:
1 место – Савельева Елена ( Восход) – 2.35
2 место – Летягина Гульниса ( Восход) – 2.42
3 место – Потапова Елена ( Восход) – 2.44
Группа 70 и старше:
1 место Бадукина Надежда (Медик) – 4.24
2 место Исмагилова Анифа (Восход) – 5.09
3 место Миронова Татьяна ( Уралочка) – 5.12
Среди мужчин:
Группа 50-64 года:
1 место – Корпылёв Алексей (Комета) – 3.36
2 место – Батуев Александр (Авангард) – 3.41
3 место – Исмагилов Азамат (Союз) – 4.18
Группа 65-69 лет:
1 место – Князев Сергей (Союз) – 3.55
2 место – Устинов Виктор(Комета) – 4.54
Группа 70-79 лет:
1место – Кальдин Михаил (Восход) - 4.34
2 место – Замятин Владимир (Авангард) - 6.34
Организаторы благодарят судейский корпус: Кальдина Михаила, Корнеева Алексея, Исмагилову Анифу, Химичевых Павла и Екатерину, Умурзакову Лилию. Всем участникам – здоровья и дальнейших спортивных успехов!
Информация и фото предоставлены главной судейской коллегией Спартакиады «Здоровье» Корнеевым Алексеем и Исмагиловой Анифой.