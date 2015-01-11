В Озерске в рамках XV Спартакиады «Здоровье» прошли старты по скандинавской ходьбе и легкоатлетическому кроссу

После летних каникул ветераны труда и спорта Озёрского городского округа продолжили свои спортивные состязания.

16 сентября на стадионе «Труд» прошли соревнования по северной (скандинавской) ходьбе. Эти соревнования впервые были включены в программу Спартакиады и это оправдало себя, не смотря на плохую погоду и дождь, собралось более 50 ветеранов. Судьи подстраховались инвентарём (5 пар палок) и напомнили об основных правилах ходьбы.

Призерами стали:

На дистанции 400 метров среди женщин:

Группа 45-54 года:

1 место – Егоренко Ольга (КФК Восход) – 3.02 (3мин.02сек.)

2 место – Абрамова Светлана (Восход) – 3.23

3 место - Тимакова Роза (Восход) – 3.37

Группа 55-59 лет:

1 место – Китаева Светлана (Восход) – 2.59

2 место – Медведева Инна (Комета) – 3.10

3 место Илюхина Марина (Восход) – 3.25

Группа 60-69 лет:

1 место – Савельева Елена (Восход) – 2.31

2 место – Летягина Гульниса (Восход) – 2.32

3 место – Насиеску Любовь (Знамя) – 3.15

Группа 70 и старше:

1 место – Федотова Татьяна (Энтузиаст) – 3.09

2 место Саушкина Галина (Энтузиаст) – 3.37

3 место Глазкова Нина (Электрон) - 3.39

На дистанции 800 метров среди мужчин:

Группа 50-64 года:

1 место – Исмагилов Азамат (Спутник) – 5.18

2 место – Викторов Андрей (Прометей) – 5.45

3 место – Кириенко Владимир (Авангард) – 6.14

Группа 65-69 лет:

1 место – Устинов Виктор ( Комета) – 6.00

2 место Корнеев Алексей ( Строитель) – 6.35

Группа 70-79 лет:

1 место Кальдин Михаил ( Восход) – 6.03

2 место – Замятин Владимир (Авангард) - 6.35

3 место – Лысяков Николай – (Прометей) – 7.18

Группа 80 лет и старше

1 место - Викторов Владимир (Прометей)– 8.39

2 место – Лемтюгин Василий ( Прометей) – 10.14

17 сентября также прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу. Женщины бежали дистанцию - 500 метров, мужчины 1000 метров.

Призерами среди женщин стали:

Группа 45-54 года:

1 место – Егоренко Ольга ( Восход) – 2.31 (2мин.31сек.)

2 место - Абрамова Светлана (Восход) – 2.35

3 место - Тимакова Роза (Восход) – 2.42

Группа 55-59 лет:

1 место - Сиротинина Людмила – (Молния) – 1.43

2 место - Иванова Лариса ( Восход) – 2.19

3 место– Илюхина Марина (Восход) - 2.33

Группа 60-69 лет:

1 место – Савельева Елена ( Восход) – 2.35

2 место – Летягина Гульниса ( Восход) – 2.42

3 место – Потапова Елена ( Восход) – 2.44

Группа 70 и старше:

1 место Бадукина Надежда (Медик) – 4.24

2 место Исмагилова Анифа (Восход) – 5.09

3 место Миронова Татьяна ( Уралочка) – 5.12

Среди мужчин:

Группа 50-64 года:

1 место – Корпылёв Алексей (Комета) – 3.36

2 место – Батуев Александр (Авангард) – 3.41

3 место – Исмагилов Азамат (Союз) – 4.18

Группа 65-69 лет:

1 место – Князев Сергей (Союз) – 3.55

2 место – Устинов Виктор(Комета) – 4.54

Группа 70-79 лет:

1место – Кальдин Михаил (Восход) - 4.34

2 место – Замятин Владимир (Авангард) - 6.34

Организаторы благодарят судейский корпус: Кальдина Михаила, Корнеева Алексея, Исмагилову Анифу, Химичевых Павла и Екатерину, Умурзакову Лилию. Всем участникам – здоровья и дальнейших спортивных успехов!

Информация и фото предоставлены главной судейской коллегией Спартакиады «Здоровье» Корнеевым Алексеем и Исмагиловой Анифой.