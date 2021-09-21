В театре «Наш дом» состоялось чествование ведущего актера, заслуженного артиста России Вохобжона Азимова

18 сентября творческий вечер «Песня благодарности» был посвящён 60 летию виновника торжества.

С нежностью рассказывал артист о многочисленных любимых людях – родственниках, друзьях, наставниках, учениках, с которыми ему посчастливилось встретиться в жизни и эти встречи перерастали в настоящую крепкую дружбу. Особенно трогательными выглядели на сцене поздравления приехавших на юбилей сокурсников, армейских друзей. Зал расчувствовался при появлении жены, Ларисы Азимовой и младшей дочки Дины, исполнивших с именинником несколько песен.

Аплодисментами встретил зал Лену Подчиненову, участницу театрального коллектива «Наши дети», которым много лет руководит Вохобжон Азимов. Талантливая поэтесса прочитала стихи и спела дуэтом со своим руководителем.

Вспоминали ставший театральной легендой «Тринтет». Украсили вечер номера в исполнении лауреатов фестиваля «Веселая коза» звездного трио «Трое». Задорную, молодую ноту внесли коллеги по творческому цеху, актеры театра «Наш дом».

Юбиляра сердечно поздравили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, начальник управления культуры Светлана Степанова. Были зачитаны адреса от Министерства культуры Челябинской области, председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина.

19 сентября озерских театралов порадовали друзья юбиляра, лауреаты нижегородского фестиваля «Веселая коза», прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды.

Своим творчеством гостей вечера порадовали актер и режиссер из Санкт -Петербурга Андрей Князьков, актер Сергей Шустицкий из Москвы, москвичка Лилия Шайхитдинова. Тепло были приняты зрителями актерская компания «К'арт бланш» из Вологды, актер Сергей Закутин.

В концерте также приняли участие актеры театра кукол «Золотой петушок». Весь вечер на сцене блистало трио «Трое».

Любовь Горбунова, начальник управления образования Озерского городского округа:

– Я поздравляю Вохобжона Азимова с юбилеем. Бесконечно счастлива, что в культурной среде округа есть такая личность. Личность с большой буквы.

Вы не представляете, как много сил, времени тратит он на работу с особенными детьми, ставит с ними спектакли и вырастают настоящие звездочки. Думаю, что общение с ним, одно из самых ярких впечатлений в жизни этих детей. Его горящий взгляд, замечательные душевные песни, талантливая игра на сцене потрясают всегда.

Елена Вяткина, менеджер по связям с общественностью Кыштымского медеэлектролитного завода:

– На творческом вечере было показано слайд-шоу, в котором юбиляр представил свои сценические работы. Из всех этих работ я не смотрела только «Хануму». У меня такое ощущение, что сейчас на сцене протекает моя жизнь. С семьей Азимовых меня связывает многолетняя дружба. И я хочу сказать о том, что он человек, который удивительно совпадает со своей творческой позицией – нести добро, понимание, теплоту людям…

Фото: Владимир Чирков, Владимир Оськин.

Использованы материалы сайта: teatr-ozersk.ru

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