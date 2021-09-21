2021-09-22YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Паралимпийских чемпионов встретили в Озерске Уроженка Озерска Анна Крившина и велоспортсмен из Бурятии Михаил Асташоввстретились с генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым и главой округа Евгением Щербаковым.

В ходе визита золотые медалисты паралимпиады посетили музей ПО «Маяк».В душевной неформальной обстановке спортсмены рассказали о достижениях и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к победам.

Михаил Асташов – это человек, который проделал путь от воспитанника детского дома до двукратного Паралимпийского чемпиона. Один из наставников Михаила – наш земляк, озерчанин Олег Золотарев. История чемпиона очень трогательная: он родился без рук и ног. Врачи сказали родителям малыша, что проживет он мало, и уговорили от него отказаться. Но Михаил выжил и впоследствии увлекся спортом. После детского дома он вернулся на родину, в Бурятию, где продолжил заниматься спортом, мечтал попасть на Паралимпийские игры. В мае этого года Асташов выиграл чемпионат России по триатлону, в июне взял серебро в гонке с раздельным стартом на международном уровне и бронзу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в Португалии. Затем покорил и Кубок мира в Испании. В Токио в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1 Михаил установил новый мировой и паралимпийский рекорд, а в финале ему не было равных – золотая медаль!

Михаил Похлебаев отметил, что у ребят огромная сила воли:

– Такие спортсмены, как вы, имеете особый, сильный стержень внутри, вам не страшны никакие препятствия. Это очень хорошо. В трудную минуту мы поддержали Михаила, и сегодня он поблагодарил за это весь коллектив «Маяка». А мы пожелали ему удачи в подготовке к следующим состязаниям, – добавил генеральный директор.

Во Дворце творчества детей и молодежи высоких гостей ждал не менее теплый прием: здесь паралимпийцы встретились со спортивной общественностью города, пообщались с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Так, Михаил Асташов рассказал, что когда-то подобные встречи и его мотивировали, заставляли не сдаваться, идти к победе, несмотря ни на какие трудности.

– Благодарю «Маяк» за помощь и выражаю признательность тренеру за поддержку и те силы, которые мне каждый раз придает Владимир Вениаминович (тренер паралимпийской сборной РФ Владимир Алыпов). Поэтому цените тех, кто вас поддерживает: эти люди – основные ваши мотиваторы, – сказал Михаил Асташов.

Обладательница золотой и серебряной паралимпийских наград в плавании Анна Крившина

сумела выполнить свое обещание пятилетней давности и стать победительницей Игр в Токио. Вместе с Дарьей Пикаловой, Ильнуром Гариповым и Владимиром Сотниковым онавыиграла паралимпийское золото в эстафете 4х100 м вольным стилем в категориях с S11 по S13 (слабовидящие). Также она стала серебряным призером в плавании на 50 метров вольным стилем.

– Мы все болели за наших спортсменов, для меня большая честь встретиться с ними лично и пожать руку. Особенно порадовала победа нашей землячки Анны Крившиной: конечно, мы все радовались, что это не только Россия побеждает, но и Озерск. Спортивная и личная биография этих людей являются ярким примером для молодежи и детей. Своими победами в Токио наши спортсмены и их тренеры подняли паралимпийское движение на новую высоту, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.



















Справочно:

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Использованы материалы Информационного центра ФГУП «ПО «Маяк».





Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-22YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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