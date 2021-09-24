Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 28 сентября

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2 град. С

• атмосферное давление 744 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветер Северный 10 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Гайдара16-1п с 9 до 12 часов

Гайдара 11-5п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения

п.Лесохим с 8-30 до 17часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Матросова 18, Иртяшская 12, Семенова 7,

Монтажников 50 корп.2, Гайдара16-1п с 9 до 12 часов

Гайдара 11-5п, Дзержинского 35-2п с 9 до 13 часов

Луначарского 3 с 9 до 14 часов

Луначарского 15-4п с 9 до 15 часов

Уважаемые озерчане!

28 сентября 2021 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию жителей Озерского городского округа!

Ночью и днем 28 сентября в Челябинской области ожидаются осадки в виде ледяного дождя, мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-25 м/с.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 сентября 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

В Челябинской области облачная погода, осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, в отдельных районах сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах и предметах, на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, локально до 25 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4°, в горах и низинах до минус 8°, днем плюс 3-8°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: ночью и днем 28 сентября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, в отдельных районах сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, местами сильная, усиление ветра 15-20 м/с, локально до 25 м/с.

Повышается вероятность гибели людей и причинение материального ущерба гражданам и организациям в результате вала деревьев и слабо укрепленных конструкций при очень сильном боковом ветре.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/48512/