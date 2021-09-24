Заболеваемость коронавирусом ползет вверх в Челябинской области

На утро вторника, 28 сентября, в Челябинской области подтверждено 96 тыс. 770 случаев заболевания COVID-19 – за минувшие сутки было проведено 8 159 тестов, выявлено 378 вновь заразившихся, среди них один школьник.

Число умерших среди больных коронавирусом выросло в регионе до 4 611 человек, в том числе за последние сутки скончались 23 пациента.

Одолели болезнь 82 тыс. 324 южноуральца, в том числе за минувшие сутки выписаны из больниц 280 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-koronavirusom-polzet-vverh-v-Chelyabinskoy-oblasti_141655.html