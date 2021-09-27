COVID-19: на Южном Урале рекордное число летальных исходов за сутки

В Челябинской области зафиксировано рекордно высокое число летальных исходов среди больных коронавирусом за одни сутки – во вторник, 28 сентября, скончались 25 человек.

«Причиной смерти во всех случаях стала непосредственно ковидная пневмония. С начала пандемии зарегистрировано 4 636 летальных исходов, в том числе 3 366 человек скончались от COVID-19, 1 270 – от других болезней, осложненных инфекцией», – пояснили в Минздраве.

Добавим, всего в регионе подтвержден 97 тыс. 151 случай заболевания коронавирусом, в том числе 381 – за минувшие сутки. Победили болезнь 82 тыс. 603 пациентов, в том числе выписаны во вторник 279 южноуральцев. Продолжают бороться 9 870 жителей Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/COVID-19-na-Yuzhnom-Urale-rekordnoe-chislo-letalnyh-ishodov-za-sutki_141695.html