Более 900 классов в Челябинской области закрыли на карантин

В Челябинской области на карантин по ОРВИ ушли еще 915 классов в 215 школах региона.

Так, 14 образовательных учреждений закрыты полностью – сегодня карантин завершился в трех школах. Дистанционное образование действует в девяти территориях Челябинской области.

В Снежинске и Южноуральске несколько классов закрыты из-за COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 5 школах региона 13 классов прервали свое обучение в помещении школы», – сообщили в министерстве образования.

На карантине по причине острой респираторно-вирусной инфекции находится один детский сад в Аргаяшском районе. Количество групп в детских садах, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом, составляет 14.

https://dostup1.ru/society/Bolee-900-klassov-v-Chelyabinskoy-oblasti-zakryli-na-karantin_141658.html