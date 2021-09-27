Этно-фестиваль «NEWFEST „ZAMAN“ получил грант Президента РФ в области культуры и искусства

15 июня 2021 года стартовал конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Всего было подано 12 460 заявок, до независимой экспертизы было допущено 11 746 на общую сумму - 84,5 млрд рублей.

От Озерского городского округа заявки на грантовую поддержку подавали несколько общественных организаций, презентовавших всего десять проектов.

По итогам конкурса только один проект получил положительную оценку независимых экспертов - этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" (АНО "Центр Культуры "Пространство", руководитель Евгения Плыгина).

Этно-фестиваль NEWFEST "ZAMAN" предполагает не только творческое развитие детей и молодежи, но и является символом единения наций, народностей, духовного богатства, разнообразия национальных культур в Челябинской области.

Евгения Плыгина:

- Для выстраивания межнационального диалога необходимо знание культурного наследия народов. Проведение "NEWFEST "ZAMAN" будет способствовать укреплению взаимодействия между представителями различных этнических групп, создаст условия для культурного обмена, приобщения детей и молодежи к своей культуре, традициям и снижению уровня конфликтности в обществе...

Проект будет реализован в августе 2022 года на территории поселка Метлино, главными партнерами проекта выступят администрация Озерского городского округа и муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр".

Информационные партнеры проекта - медиа-холдинг «Гранада Пресс», медиа-холдинг «Первый областной», портал «Хорошие новости Челябинской области», газета «Уралым», «Уральские кабельные сети - Озерск» и портал Озерск74.ru.

Информация и фото МБУ "Культурно-досуговый центр".