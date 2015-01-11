Управление имущественных отношений информирует владельца нестационарного торгового объекта (далее - НТО) - автомат «Coffee» на бетонной платформе, расположенного в районе здания столовой по адресу: Челябинская область, г. Озерск, улица Дзержинского, д. 54а!

Руководствуясь Положением об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74, Вам необходимо осуществить в течение 30 дней, со дня опубликования данного уведомления, демонтаж НТО - автомат «Coffee» на бетонной платформе, расположенного в районе здания столовой по адресу: Челябинская область, г. Озерск, улица Дзержинского, д. 54а, за свой счет с последующим восстановлением нарушенного благоустройства.

Если в установленный срок обязанность по демонтажу киоска не будет выполнена, нестационарный торговый объект будет демонтирован Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48533/