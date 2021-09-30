Новые законы для россиян – изменения в октябре 2021 года

Бесплатные прививки, защита инвесторов от самих себя и новые изменения в правилазх техосмотра – что изменится в России с октября 2021 года.

С 1 октября прививки из Национального календаря и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках. Учреждение при этом должно работать в системе территориального обязательного медицинского страхования. «Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют», – прокомментировал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

В октябре истекает срок, когда семьи, воспитывающие школьников, могут обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Получить выплату могут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии, что ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России.

С 1 октября детские пособия будут выплачиваться только на карты «Мир» или бескарточный платежный счет. Правило касается, в том числе, выплат на первого и второго ребенка до трех лет, а также ежемесячного пособия для малообеспеченных семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

С 1 октября заработает система электронных сертификатов для людей с инвалидностью – сертификат привяжут к карте "Мир", на которую будут зачисляться денежные средства. Полученную госпомощь можно потратить на средства реабилитации из предложенного на сайте системы списка магазинов.

С 1 октября вступает в силу закон, обязывающий отчитываться перед налоговой о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20 до 40% средств, зачисленных за отчетный период.

С 1 октября Центробанк ужесточает условия для банков, которые выдают кредиты уже закредитованным клиентам либо предлагают займы под высокий процент. Максимальные надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более; наименьшие – для займов под 10%, которые выдаются заемщикам с небольшой долговой нагрузкой.

С 1 октября неквалифицированных инвесторов будут тестировать перед сделками со сложными финансовыми инструментами. После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 млн человек. Растет также число пострадавших от непродуманных вложений.Тестирование перед сделкой поможет людям оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. Без прохождения теста такой инвестор сможет купить только самые простые и наименее рисковые активы: акции, включенные в специальные (котировальные) списки, ОФЗ, облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а также паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов и некоторые иностранные ценные бумаги.

С 1 октября страховые компании обязаны предоставлять параметры своего продукта до заключения договора: сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления – вся информация, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта. Требование Центробанка с 1 октября 2021 года распространяется на договоры личного страхования, с 1 апреля 2022 – на другие виды добровольного страхования.

С 1 октября вступают в силу новые правила техосмотра: аннулируются диагностические карты ТС, при оформлении которых не был проведен технический осмотр (отсрочка действовала для автомобилистов, срок действия диагностических карт у которых истекал в феврале, марте и апреле 2021). Отметка об аннулировании будет занесена в единую автоматизированную информационную систему ТО, а оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности. Диагностические карты должны выдаваться только в спецпунктах с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО. Обязательным ТО является для владельцев легковых автомобилей старше 4 лет. Владельцев грузовиков, автобусов и такси за отсутствие диагностической карты или нарушение сроков ТО ждет ответственность.

С 1 октября сотовых операторов обяжут по запросу Роскомнадзора передавать данные об абонентах – юрлицах и ИП (об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений).

С 3 октября расширяется перечень иностранных источников для признания НКО иноагентом: ими станут, в том числе, российские юридические лица, чьими конечными владельцами являются иностранцы или лица без гражданства. Вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента: это информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

С 3 октября меняется регулирование деятельности религиозных организаций: тем, кого подозревают в финансировании терроризма; иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ; лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности, запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них.

С 28 октября вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости – он позволит дольщикам быстрее оформить документы на жилье в новостройке.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-oktyabre-2021-goda_141775.html