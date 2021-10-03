Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий

Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", - отметили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе заседания президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, что массовые мероприятия остановлены по всей стране. По ее словам, исключения составляют случаи, когда мероприятия организуются как свободные от коронавирусной инфекции. "Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - подчеркнула Попова.

По ее словам, лишь два региона могут проводить массовые мероприятия с участием 1-3 тысяч человек.

Попова также отметила, что в 12 регионах темпы роста заболеваемости COVID-19 составляют 20% и выше. "Здесь требуются особые меры", - заявила глава Роспотребнадзора.

https://rg.ru/2021/10/04/rospotrebnadzor-raziasnil-poriadok-provedeniia-massovyh-meropriiatij.html