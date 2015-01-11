Как южноуральцам получить QR-код для посещения массовых мероприятий

С 18 октября 2021 года в Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.

QR-код можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании – если диагноз COVID-19 подтвержден документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на портал и действует 72 часа. Список аккредитованных лабораторий находится на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы получить QR-код, необходимо войти в личный кабинет на портале (учетная запись должна быть подтвержденной) и на главной странице кликнуть на окно «Все сервисы по коронавирусу», далее в разделе «Получение QR-кодов» выбрать Сертификат о вакцинации для тех, кто привился, Сертификат переболевшего тем, кто перенес заболевание или Результаты ПЦР-тестов.

Для получения сертификата на Госуслугах важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о пациенте внесут в регистр вакцинированных. После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки, который можно скачать в формате PDF, распечатать и носить с собой. Этот документ подтверждает, что человек прошел вакцинацию от COVID-19.

При вакцинации двухкомпонентным препаратом электронный сертификат появляется после второй прививки. После первой прививки на почту и в личный кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придет письмо со ссылкой на сертификат. При вакцинации однокомпонентной вакциной сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный кабинет на Госуслугах поступает письмо со ссылкой на сертификат. Обычно письмо от Госуслуг приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где была сделана прививка, этот срок может составлять несколько дней.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев и имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, можно получить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код. Но, если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, то он не может получить сертификат. Если данных о перенесенном заболевании нет в федеральном регистре заболевших, то нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста. QR-код на сертификате переболевшего может быть использован в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

Для тех, у кого нет аккаунта на Госуслугах, можно пройти регистрацию по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/1.

По данным ситуационного центра Минцифры РФ количество учетных записей жителей челябинской области на портале Госуслуги составляет 3,36 млн., это 97,5% от количества населения Челябинской области.

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48617/