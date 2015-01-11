На самые распространенные вопросы о заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации от COVID-19 ответила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №71 ФМБА России Лариса Бабкина.

- Лариса Вячеславовна, как в настоящее время складывается ситуация с распространением в Озерском городском округе коронавирусной инфекции?

- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Озерском городском округе, как и во всей стране, регистрировался с начала июня, что можно видеть из представленной таблицы.

Заболело:

май 32

Июнь 139

июль 544

август 673

сентябрь 835

В последние недели сентября ситуация стала резко ухудшаться. Если с 13 по 19 сентября было зарегистрировано 139 заболевших, то с 20 по 26 сентября уже 214, а с 27 сентября по 3 октября – 344. Только за два дня текущей недели (4-5 октября) уже зарегистрировано 198 случаев заболеваний.

- Говорят, что привитые тоже болеют?

- Действительно, среди заболевших есть привитые. Как вы знаете, СОVID-19 у нас заболели первые руководители города, которые были привитыми. Однако, опыт показывает, что привитые болеют гораздо легче не привитых. У привитых гораздо меньше риск умереть. Проведенный нами анализ среди умерших от COVID-19 показал, что в основном это не привитые люди старше 60 лет. Однако, риск летального исхода есть у всех. Это зависит от иммунитета и наличия тяжелых хронических заболеваний.

- Как Вы относитесь к «антипрививочникам»?

- Я сразу скажу, что сама переболела СОVID-19 и через шесть месяцев после болезни привилась вакциной «Спутник-лайт». Удивляюсь негативному отношению людей к иммунизации. В Европе мы видим, что поставить прививку не так просто. Надо дождаться своей очереди. У нас же вакцины достаточное количество, но привились пока 36,4 % взрослого населения Озерского городского округа. Этого, конечно, мало. По рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо, чтобы привились как минимум 60 % от взрослого населения.

- Что нам ждать от новой волны заболеваемости СОVID-19?

- Каждая волна значительно увеличивает количество смертей. Как я уже сказала, умирают, в основном, люди старшего возраста. Это наши родители, бабушки, дедушки. Для каждой семьи смерть близкого человека - это трагедия. Пока нас лично эта трагедия не коснулась, мы думаем, что беда обойдет нас стороной. Будем надеяться, что это так и будет, но лучше привить своих старших членов семьи и привиться самим.

- Сейчас врачи еще рекомендуют привиться против гриппа. Правильно ли это?

- У нас нет других эффективных мер защиты против СОVID-19 и гриппа кроме вакцинации. Поскольку мы имеем дело с постоянно изменяющимися вирусами и с заболеваниями, характеризующимися высокой летальностью, тяжелым клиническим течением, значимость вакцинопрофилактики бесспорна. При вакцинации от гриппа и СОVID-19 необходимо соблюдать условие: должно пройти не менее месяца между двумя прививками.

Информация МРУ №71 ФМБА,

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа