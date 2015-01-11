Челябинская область замкнула пятерку лидеров всероссийского медиа-рейтинга ГТО

В новом медиа-рейтинге, сформированном федеральным оператором комплекса ГТО, среди субъектов РФ Челябинская область заняла пятое место.

Медиа-рейтинг ГТО играет важную роль при формировании федерального рейтинга по реализации комплекса среди субъектов РФ. В нем учитываются несколько показателей, в том числе и количество публикаций в СМИ о реализации ГТО в регионе. По этому показателю Челябинская область уступает лишь Москве, Московской области, а также Калужской и Белгородской областям.

«В этом году исполнилось 90 лет с момента создания комплекса «Готов к труду и обороне», – говорит Министр спорта Челябинской области Максим Соколов. – В советское время он имел важное значение для жителей страны, играл роль «локомотива» развития массового спорта. Приятно видеть то, что в Челябинской области возрожденный комплекс ГТО успешно реализуется во всех муниципальных образованиях. И важную роль в этом играют СМИ. Они являются рупором в пропаганде активного и здорового образа жизни, помогают приобщать жителей региона к движению ГТО».

Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48615/