Полицейскими Озерска задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель, 2003 года рождения, пояснив, что двое мужчин, угрожая ножом, проверили содержание карманов его верхней одежды и, не обнаружив ценных вещей, забрали мобильный телефон и скрылись. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД задержали двух подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались 19-и и 20-летние ранее судимые местные жители.

Полицейскими гаджет изъят, после проведения следственных действий будет передан законному владельцу.

По данному факту следствием УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.