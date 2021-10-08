Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 04.11.2021г. по 10.11.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 489 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 178 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 11.10.2021 получили 1 прививку 27116 человек, 2 прививки – 23237 человек.

В настоящее время в поликлиниках ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России вакцинация населения организована без очередей, поэтому для тех, кто еще не привился, именно сейчас самое лучшее время пройти вакцинацию.

Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники или кабинеты № 35, 36 заводской поликлиники (для всех жителей Озерска). Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:

пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

Пн-пт - 8:00-18:00

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48663/