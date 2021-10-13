К уголовной ответственности за кражу телевизора будет привлечен 31-летний житель Озерска

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Из материалов уголовного дела следует, что ранее в полицию обратилась жительница Озерска 1951 года рождения, с заявление по факту совершения в отношении нее кражи. Со слов потерпевшей, в ее квартире проживает сын, вместе со своими приятелями он распивал спиртные напитки, а после того как уснул, один из гостей похитил телевизор.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного противоправного деяния, сотрудниками полиции был задержан ранее судимый за аналогичное правонарушение житель Озерска 1991 года рождения.

Похищенный телевизор мужчина реализовал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.