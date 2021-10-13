В Челябинской области стартует круглосуточная вакцинация

В Челябинской области заработают круглосуточные пункты вакцинации.

«Человек может приехать после работы в 10, 11 часов вечера, в три часа ночи, в пять часов утра, перед сменой. Если человек обратится в пункт вакцинации с желанием привиться, ему не откажут, поэтому запись необязательна. Только с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС», – пояснили Агентству новостей «Доступ» в Минздраве.

Обратиться за подробной информацией можно в регистратуру медучреждения или в call-центр по телефону: 8-800-201-41-88.

Напомним, что в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельный категорий граждан, а также QR-коды.

Список круглосуточных пунктов вакцинации:

Сатка

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения

Магнитогорск

Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Челябинск

Городская клиническая больница № 2

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-kruglosutochnaya-vaktsinatsiya_142210.html