Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в честь престольного праздника в Озерске

14 октября Русская Православная Церковь отмечает Покрова Пресвятой Богородицы. В Озёрске в этот день по традиции проходят особые торжества, поскольку храм был освещён в честь этого православного праздника.

Сегодня утром архипастыря встречали: настоятель храма, благочинный Озерско-Кыштымского округа протоиерей Димитрий Шорин, заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге. На территории храмового комплекса митрополита ждали горожане, пришедшие на праздничную службу с детьми. Глава митрополии поздравил всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Не так давно, в апреле этого года, митрополит Алексий стал главой Челябинской епархии. Сегодня он не только провёл праздничное богослужение, познакомился с храмом, но и посмотрел весь храмовый комплекс, посетил духовно-просветительский центр “Первоцвет”, который действует при храме. Всё увиденное очень порадовало владыку. Он дал высокую оценку взаимодействию отца Димитрия, как с горожанами, так и с руководителями муниципалитета. Высоко оценил митрополит Алексий и вклад мецената Андрея Ильича Комарова, при помощи которого был построен храм и в настоящее время реализуется духовно-просветительская программа «Росток». У озерчан также осталось светлое доброе чувство от общения с главой Челябинской епархии, такое внимание к Озерску в этот праздничный день всех порадовало и приободрило.

– Приятно осознавать, что город знают, любят, ценят и с удовольствием к нам приезжают. После службы состоялась небольшая экскурсия по городу. Владыка был впечатлён его красотой, замечательной природой, озером, видами с набережной и осенним убранством. Уезжал он от нас в прекрасном настроении, – подчеркнул заместитель главы округа Олег Ланге.

Напомним, что в следующем году озерский храм Покрова Пресвятой Богородицы будет отмечать десять лет со дня своего освещения - 9 сентября 2012 года.

Справочно:

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для русского народа всегда был и остается одним из самых любимых и великих. В России почти 1500 храмов освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, больше этого – только в честь святителя Николая. В одной лишь Челябинской митрополии расположены больше десятка Покровских храмов.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48703/