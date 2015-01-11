Просим откликнуться очевидцев ДТП!

В период времени с 21 часа 00 минут 4 октября до 10 часов 00 минут 5 октября 2021 года, на неохраняемой автостоянке на улице Курчатова - 5, в поселке Новогорный, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Хёндэ Солярис», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 20 часов 00 минут 5 октября до 06 часов 00 минут 6 октября 2021 года, во дворе дома № 11 по ул. Иртяшская, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Мицубиси ASX», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 18 часов 00 минут 9 октября до 07 часов 50 минут 10 октября 2021 года, на неохраняемой автостоянке на улице Кыштымская - 27, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «КIА SPORTAGE», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.