Госавтоинспекция Озерска напоминает об ответственности за неуплату административных штрафов

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), административный штраф за нарушения Правил дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что на Едином портале государственных услуг есть возможность получать уведомление о новых штрафах. Это позволяет узнавать вовремя о вынесенных в отношении участников дорожного движения постановлениях за правонарушения и оплачивать штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней.

Узнавать о штрафах также можно, проверив их по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

Также на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) есть возможность получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения.