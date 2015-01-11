В Челябинской области газовый туман задержится еще на день

В Челябинской области еще на сутки продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

По данным регионального Гидрометцентра, в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше смог продержится до 19.00 15 октября, в Магнитогорске – до 14.00 этого же дня.

Ранее специалисты Минэкологии Челябинской области установили причину неприятного запаха. Оказалось, что смог в южноуральской столице и на севере региона вызван пожарами на торфяниках в соседней Свердловской области.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-gazovyy-tuman-zaderzhitsya-esche-na-den_142279.html