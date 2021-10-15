В Челябинской области запустили систему QR-кодов

С сегодняшнего дня, 18 октября, в Челябинской области начинает действовать система QR-кодов.

Одновременно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с присутствием более 100 человек. Однако при наличии у каждого из участников действующего QR-кода эти ограничения не распространяются. В правительстве подчеркнули, что данная мера дает возможность преодолеть ограничения без введения каких-либо локдаунов.

Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Чтобы все успели вовремя привиться, в городах Челябинской области открыли круглосуточные пункты вакцинации. Перед посещением необязательно записываться, нужно только взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что за последние сутки коронавирусом заразились 417 южноуральцев. Еще 28 пациентов скончались, а общее число умерших превысило 5 000 человек.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zapustili-sistemu-QR-kodov_142346.html