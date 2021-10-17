Итоги проведения 2 этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал–2021»

С 11 по 18 октября 2021 года сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проведен 2 этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2021», целью которой является выявление и пресечение незаконной миграции на территории Озерского городского округа.

По итогам мероприятий выявлено 2 нарушения миграционного законодательства на территории Озерского городского округа, в том числе на гражданина Киргизии составлен административный материал, предусмотренный частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, и 1 административный материал на гражданина Казахстана, предусмотренный частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации), в отношении нарушителя Озерским городским судом было принято решение о выдворении его за пределы Российской Федерации.