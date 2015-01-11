Информация для руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей о вакцинации от COVID -19

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели! В соответствии с п.5 постановления Главного государственного врача по Челябинской области от 08.10.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID -19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям» введена обязательная вакцинация сотрудников отдельных категорий, включая сферу потребительского рынка.

В целях подготовки сводной информации по Озерскому городскому округу просьба предоставлять в Управление экономики администрации Озерского городского округа информацию о количестве сотрудников вашего предприятия, прошедших вакцинацию.

Информацию направлять еженедельно в среду до 14.00 час. на адреса электронной почты: torg@ozerskadm.ru, mal@ozerskadm.ru.

Дополнительно сообщаем, что несоблюдение требований, указанных в вышеуказанном постановлении, влечет наложение административного штрафа в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48745/