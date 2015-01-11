Сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего жителя Озерска лишенного права управления транспортным средством

17 октября 2021 года, около 3 часов 23 минут, инспекторы ДПС выявили автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого нарушил правила дорожного движения. На требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжал движение.

Пытаясь скрыться во дворах жилых домов по проспекту Карла – Маркса – 16, нарушитель не справился с управлением транспортного средства, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с пятью припаркованными у дома автомобилями («Фольксваген Тигуан», «Хендай Солярис», «Шкода Рапид», «Тойота Рав – 4», «Лада Гранта»). Причинив технические повреждения транспортным средствам, продолжил движение дальше.

По горячим следам нарушитель был разыскан и остановлен. Стражи порядка установили личность задержанного. Им оказался 21-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством. У гражданина имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. Также, в ходе проверки сотрудники полиции установили, что данное транспортное средство ему не принадлежит, он завладел им без ведома собственника.

Данный гражданин привлечен к административной ответственности за уезд с места ДТП, за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, составлен материал, который направлен в органы дознания для принятия решения по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством.