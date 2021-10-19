В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Главное

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и меры по борьбе с пандемией.

Президент РФ поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Зарплата на этот период будет сохранена.

Путин заявил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, не дожидаясь 30 октября.

На совещании Голикова также предложила:

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и меры по борьбе с пандемией.

Президент РФ поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Зарплата на этот период будет сохранена.

Путин заявил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, не дожидаясь 30 октября.

На совещании Голикова также предложила:

- Регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий, а также ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00;

- Ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта;

- Ввести системы QR-кодов о вакцинации для допуска на отдельные объекты во всех российских регионах;

- Работодателям - перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на "удаленку" на месяц;

- Для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями "как можно раньше, не дожидаясь объявления нерабочих дней," установить режим самоизоляции;

- Предоставить работникам два выходных для вакцинации.

По оценкам правительства, нерабочие дни в России обойдутся бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

- Путин поручил кабмину реализовать все меры по поддержке бизнеса из-за ковидных ограничений.

- Правительство выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нерабочих дней по 1 МРОТ на 1 занятого, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- Правительство предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях.

Показатель вакцинации в России едва превышает 45%, этого недостаточно.

- Путин призвал расширить практику предоставления выходных после вакцинации от коронавируса.

- Президент призвал граждан активнее вакцинироваться. "У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться тяжелых последствий", - считает Путин.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и меры по борьбе с пандемией.

Президент РФ поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Зарплата на этот период будет сохранена.

Путин заявил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, не дожидаясь 30 октября.

На совещании Голикова также предложила:

- Регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий, а также ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00;

- Ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта;

- Ввести системы QR-кодов о вакцинации для допуска на отдельные объекты во всех российских регионах;

- Работодателям - перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на "удаленку" на месяц;

- Для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями "как можно раньше, не дожидаясь объявления нерабочих дней," установить режим самоизоляции;

- Предоставить работникам два выходных для вакцинации.

По оценкам правительства, нерабочие дни в России обойдутся бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

- Путин поручил кабмину реализовать все меры по поддержке бизнеса из-за ковидных ограничений.

- Правительство выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нерабочих дней по 1 МРОТ на 1 занятого, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- Правительство предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях.

Показатель вакцинации в России едва превышает 45%, этого недостаточно.

- Путин призвал расширить практику предоставления выходных после вакцинации от коронавируса.

- Президент призвал граждан активнее вакцинироваться. "У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться тяжелых последствий", - считает Путин.

Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни

Правовая природа дополнительных дней отдыха, которые предоставляются россиянам с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, такова, что в течение этого незапланированного мини-отпуска за работниками в полном объеме сохраняется заработная плата и все связанные с ней выплаты, пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Также отдых в эти нерабочие дни не влияет ни на продолжительность ежегодного отпуска, ни на размер предусмотренных выплат к нему. "Согласно положениям Трудового кодекса, наличие в ноябре 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, норма рабочего времени не уменьшается. Работники со сдельной системой оплаты труда должны получить за нерабочие дни вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, при этом заработная плата должна быть выплачена в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.

Организации вправе самостоятельно решить, кто необходим на работе в нерабочие дни, а кого нет, такое решение в обязательном порядке должно быть оформлено нормативным актом работодателя. Оплата труда работников, которые привлечены к работе в нерабочие дни, производится в обычном, а не повышенном размере, повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно",- рассказал юрист.

Кроме того, организациям целесообразно выплатить заработную плату сотрудникам до начала нерабочих дней, при этом, если начало отпуска работника выпадает на нерабочие дни, то формально это не является основанием для его переноса. Однако отпуск может быть перенесен на другое время по соглашению сторон. Если же работник окажется в отпуске в период нерабочих дней, то отпуск на нерабочие дни не продлевается.

"По большому счету, нерабочие дни - это дополнительная возможность побыть с семьей, уехать за город, в санаторий, поправить здоровье, не злоупотребляя при этом, нахождением в местах массового скопления людей.

Как обычно на посту будут сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и военные, спасатели и врачи, работники аварийных служб и транспорта, предприятий непрерывного цикла, торговли и сферы обслуживания, коммунальщики, ремонтники и другие сотрудники оперативных служб", - добавил Соловьев.

https://rg.ru/2021/10/20/v-rossii-budut-obiavleny-nerabochie-dni-glavnoe.html