В России выявили мутацию COVID-19 заразнее штамма дельта

В России выявлен новый вариант коронавируса.

Сообщается, что случаи заражения пока что единичные, однако возможно широкое распространение. Согласно исследованиям британских ученых, мутация AY.4.2 до 15 % заразнее штамма дельта. «Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, – только вакцинация», – отмечает Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эпидемиолог уверен, что применяемые в России вакцины будут эффективны против AY.4.2

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-vyyavili-mutatsiyu-COVID-19-zaraznee-shtamma-delta_142502.html