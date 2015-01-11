Сегодня губернатор Челябинской области озвучит решение по нерабочим дням

Сегодня, 21 октября, губернатор Челябинской области озвучит решение по введению нерабочих дней.

Ранее с комментарием выступила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Меры, которые будут приняты, безусловно облегчат жизнь вакцинированным гражданам и усложнят невакцинированным, потому что единственный способ остановить мутацию вируса – это вакцинация. Поэтому все мероприятия, с одной стороны, будут направлены на снижение распространения вируса (разобщение людей), с другой, на мотивацию к вакцинации», – сказала Гехт.

Также 20 октября на совещании президента России с правительством вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коечный фонд в Челябинской области занят на 95%. Ирина Гехт пояснила, что вместе с этим в регионе не фиксируют значительного роста госпитализаций, а дополнительные койки не разворачивают, чтобы медучреждения могли оказывать плановую помощь.

Кроме того, власти отмечают, что южноуральцы начали активно прививаться. «Сегодня мы фиксируем ежедневный рост числа вакцинированных граждан. Если до введения обязательной вакцинации среднесуточный прирост составлял 2,5-3 тыс. человек, то сегодня у нас новый рекорд – 12 тыс. вакцинированных, вчера было чуть больше 10 тыс», – добавила Гехт.

https://dostup1.ru/society/Segodnya-gubernator-Chelyabinskoy-oblasti-ozvuchit-reshenie-po-nerabochim-dnyam_142496.html