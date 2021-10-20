Тесклер ввел в Челябинской области жесткие ограничения из-за COVID-19

Алексей Текслер объявил о введении в Челябинской области жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19 – одними из них станут «комендантский час» и фильтрация по QR-коду.

В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 в Челябинской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры:

с 30 октября 2021 года вход и нахождение граждан в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных комплексах допускается только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

с 30 октября 2021 года пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

с 30 октября по 7 ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

с 25 октября 2021 года в период с 23.00 часов до 6.00 часов приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций);

работающих граждан категории 60+, не прошедших вакцинацию против COVID-19 или не перенесших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работодателям необходимо перевести на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со дня вступления в силу распоряжения;

неработающие граждане категории 60+, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 или не перенесшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

Распоряжение вступило в силу со дня его опубликования.

https://dostup1.ru/society/Teskler-vvel-v-Chelyabinskoy-oblasti-zhestkie-ogranicheniya-iz-za-COVID-19_142542.html