Сотрудниками полиции задержана жительница Озерска за хранение наркотического вещества в крупном размере

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на парковке во дворе жилых домов задержана ранее не судимая 35-летняя местная жительница по подозрению в хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра подозреваемой сотрудники полиции обнаружили бумажный сверток, внутри которого находился полимерный гриппер-пакет с белым порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является производной наркотического средства «N-метилэфидрон». Сотрудникам полиции женщина пояснила, что приобрела наркотическое средство через интернет-магазин в городе Челябинск. После получения координат от неизвестных лиц, подозреваемая забрала наркотическое вещество бесконтактным способом через тайники-закладки и хранила для личного употребления.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент стражами правопорядка проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по обнаружению наркотиков.