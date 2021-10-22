Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что предприятие ИП Таланина И.Я. повышает стоимость проезда по маршруту №7 «УМР – КПП №2» с 25 до 27 рублей с 01.11.2021 года.

Как поясняет перевозчик, повышение цены на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении по маршруту регулярных перевозок №7 «УМР – КПП №2» по нерегулируемому тарифу на территории г. Озерска обусловлено ростом стоимости дизельного топлива в период с 2018 по 2021 гг. более чем на 20 процентов.

Информация УКСиБ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48815/