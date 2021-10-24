Новости недели с Александрой Лебедевой (25.10.2021 г.)

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на парковке во дворе жилых домов задержана ранее не судимая 35-летняя местная жительница по подозрению в хранении наркотических средств Подробнее