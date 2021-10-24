Новости недели с Александрой Лебедевой (25.10.2021 г.)

24 октября 2021 года, около 17 часов 25 минут, в городе Озерск, водитель автомобиля «Mазда CX» 1970 года рождения при проезде регулируемого перекрестка улицы Октябрьская с улицей Монтажников допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2106», движущегося во встречном направлении Подробнее
10 Спартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области подходит к финишу. 21 октября прошли очередные соревнования по стрельбе и шашкам. Осталось провести соревнования по волейболу среди женщин и мужчин Подробнее
14 октября, в период времени с 20.10 часов до 20.22 часов, между домами по адресу б. Гайдара – 23 и ул. Матросова – 26, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада 111960» Подробнее
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на парковке во дворе жилых домов задержана ранее не судимая 35-летняя местная жительница по подозрению в хранении наркотических средств Подробнее